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В МИД Польши предложили необычный ответ на скандальный жест Зеленского

Сикорский заявил, что аэропорт Жешува следовало переименовать в честь жертв УПА.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал решение украинских властей присвоить одному из подразделений армии имя, связанное с УПА*.

В эфире польского телевидения Сикорский заявил, что символическим ответом могло бы стать переименование аэропорта Ясенка под Жешувом. Именно через этот транспортный узел проходит значительная часть западной военной помощи, направляемой Украине.

Польский министр отметил, что в качестве альтернативного названия можно было бы использовать формулировку, связанную с памятью жертв УПА.

«Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы ему посоветовал кое-что другое. Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом “имени жертв УПА”», — сказал он.

Ранее в Польше призвали Киев переименовать улицу Бандеры в Виннице. Данное обращение направлено на сохранение и дальнейшее укрепление исторических связей между городами.

* Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России.

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