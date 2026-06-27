В Севастополе отражают атаку ВСУ

В последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению в Крыму. В минувший четверг жертвами ударов стали два человека, еще двое получили ранения. На прошлой неделе при налете БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.