Трамп заявил, что надеется на суровый приговор Болтону

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.
«Надеюсь, с ним поступят сурово», — написал Трамп в Truth Social.
Телеканал NBC News сообщил, что Болтон в пятницу признал себя виновным в суде в незаконном хранении секретных данных.
Трамп назвал Болтона «крайне недалеким, неуравновешенным и некомпетентным бывшим представителем США».
«Это ужасный человек, безумец, который жаждал лишь сеять смуту и разжигать войны. Куда бы он ни приходил, он неизменно и без всякой нужды нес смерть и разрушения», — добавил американский лидер.
Болтону вменялось в вину то, что он хранил у себя дневниковые записи за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа. Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, записи не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.
Покинув команду Трампа, Болтон занял критическую позицию по отношению к нему. В 2020 году он опубликовал книгу, где резко раскритиковал Трампа. Администрация США подала иск, но не смогла остановить выход книги. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала этот иск.
В августе 2025 года ФБР провела обыск в доме Болтона, после чего ему были предъявлены обвинения.
Как сообщил NBC News, вынесение приговора Болтону назначено на 28 октября. Признание вины по этой статье предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет.