Трамп заявил, что надеется на суровый приговор Болтону

Болтону вменялось в вину то, что он хранил у себя дневниковые записи за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа. Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, записи не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.