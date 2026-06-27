Астроном рассказал, какие созвездия можно будет наблюдать в июле

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Летне-осенний треугольник, образованный самыми яркими звездами созвездий Лира, Лебедь и Орел, можно будет наблюдать в июле, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
По словам ученого, в июле ночи продолжают оставаться светлыми. Достаточно темный период для астрономических наблюдений длится примерно с 23 часов до 2 часов ночи.
«В это время можно увидеть, что на небе уже полностью доминирует летне-осенний треугольник, который образуют Вега, Денеб и Альтаир — самые яркие звезды созвездий Лира, Лебедь и Орел», — рассказал Алексеев.
С помощью бинокля или небольшого телескопа можно рассмотреть известные объекты любительской астрономии: туманность Кольцо в Лире, шаровое скопление М13 в Геркулесе, галактику Туманность Андромеды.