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Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Севастополем

Военные отражают атаку беспилотников на Севастополь, силы ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Военные отражают атаку беспилотников на Севастополь, силы ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, оба беспилотника были сбиты в Балаклавском районе.

24 июня стало известно, что в Севастополе два человека пострадали в результате БПЛА-атаки украинской армии.

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