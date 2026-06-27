Развожаев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Севастополем

Военные отражают атаку беспилотников на Севастополь, силы ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили два БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, оба беспилотника были сбиты в Балаклавском районе.
24 июня стало известно, что в Севастополе два человека пострадали в результате БПЛА-атаки украинской армии.
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