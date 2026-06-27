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В Пензенской области отменили ракетную опасность

На территории Пензенской области отменили ракетную опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Режим «Ракетная опасность» объявили в регионе в субботу в 03.31 мск. Он действовал более часа.

«Внимание! “Отбой ракетной опасности”. Можно покидать укрытия и выходить на улицу», — написал глава региона в Telegram-канале.

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