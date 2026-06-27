В Пензенской области отменили ракетную опасность

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Режим «Ракетная опасность» объявили в регионе в субботу в 03.31 мск. Он действовал более часа.
«Внимание! “Отбой ракетной опасности”. Можно покидать укрытия и выходить на улицу», — написал глава региона в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше