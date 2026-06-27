Названы страны НАТО, которые готовятся отказать Украине в поддержке

«Особо ничего нового мы не услышим. Но может произойти разлад или, так скажем, тихий саботаж. Потому что в отношении украинского конфликта среди стран НАТО появилось немало скептиков, которые считают, что незачем киевскому режиму вообще помогать. Это не только Словакия. Это Венгрия, Болгария. Некоторые страны могут указать на то, что им нужно больше заниматься своими проблемами. У Болгарии, например, действительно нет ресурсов для того, чтобы помогать Украине, им бы себя обеспечить», — пояснил эксперт.