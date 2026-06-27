Названы страны НАТО, которые готовятся отказать Украине в поддержке

Ряд стран НАТО во время предстоящего саммита альянса в Анкаре может выразить нежелание помогать Украине, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Напомним, саммит НАТО в Анкаре пройдет 7−8 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «решающим», отметив, что там будут приняты «важные решения относительно будущего альянса».
Одним из спорных моментов, как сообщает Politico со ссылкой на дипломатов альянса, станет вопрос о поддержке Украины.
«Особо ничего нового мы не услышим. Но может произойти разлад или, так скажем, тихий саботаж. Потому что в отношении украинского конфликта среди стран НАТО появилось немало скептиков, которые считают, что незачем киевскому режиму вообще помогать. Это не только Словакия. Это Венгрия, Болгария. Некоторые страны могут указать на то, что им нужно больше заниматься своими проблемами. У Болгарии, например, действительно нет ресурсов для того, чтобы помогать Украине, им бы себя обеспечить», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, во время обсуждения очередной помощи Украине страны НАТО могут вспомнить о коррупционных скандалах, связанных с украинскими политиками.
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