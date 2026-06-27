Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг назвал лидеров среди импортеров российских товаров

Чекушов: российские товары больше всего импортируют КНР, Белоруссия и Казахстан.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны составил 32,5 миллиарда долларов, лидерами среди импортеров стали Китай, Белоруссия и Казахстан, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы министерства Роман Чекушов.

«В последние годы мы переориентировались на экспортно-дружественные страны. За январь-март несырьевой неэнергетический экспорт в эти страны составил 32,5 миллиарда долларов. Среди них, безусловно, первое место продолжает занимать Китай. В тройке также страны Евразийского экономического союза — традиционно Белоруссия и Казахстан», — сказал он.

В топ-5 также попали страны дальнего зарубежья — Турция и Индия.

По словам замминистра, экспорт в страны ЕАЭС в первом квартале увеличился на 10%, в Турцию на 19%, а в Индию — на 40%. «У нас большой прирост именно в Индию благодаря активной работе по заключению соглашения о свободной торговле», — пояснил Чекушов.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше