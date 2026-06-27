Минпромторг назвал лидеров среди импортеров российских товаров

По словам замминистра, экспорт в страны ЕАЭС в первом квартале увеличился на 10%, в Турцию на 19%, а в Индию — на 40%. «У нас большой прирост именно в Индию благодаря активной работе по заключению соглашения о свободной торговле», — пояснил Чекушов.