Минпромторг назвал лидеров среди импортеров российских товаров

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны составил 32,5 миллиарда долларов, лидерами среди импортеров стали Китай, Белоруссия и Казахстан, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы министерства Роман Чекушов.
«В последние годы мы переориентировались на экспортно-дружественные страны. За январь-март несырьевой неэнергетический экспорт в эти страны составил 32,5 миллиарда долларов. Среди них, безусловно, первое место продолжает занимать Китай. В тройке также страны Евразийского экономического союза — традиционно Белоруссия и Казахстан», — сказал он.
В топ-5 также попали страны дальнего зарубежья — Турция и Индия.
По словам замминистра, экспорт в страны ЕАЭС в первом квартале увеличился на 10%, в Турцию на 19%, а в Индию — на 40%. «У нас большой прирост именно в Индию благодаря активной работе по заключению соглашения о свободной торговле», — пояснил Чекушов.