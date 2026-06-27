Развожаев: в Севастополе отразили атаку беспилотников ВСУ

Инцидент произошёл на фоне серии недавних ударов по Крыму. В четверг атака привела к гибели двух человек, ещё двое пострадали. Неделей ранее при налёте беспилотников на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. После этих событий Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.