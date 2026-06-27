РИА Новости: СК задержал начальника управления Минпромторга Цупруна

Ранее стало известно, что суд приговорил бывшего заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.