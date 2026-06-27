«Нам нужно»: премьер Латвии сделал необычное признание об Украине

«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем заключается выгода ЕС от членства Украины.