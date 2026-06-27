«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем заключается выгода ЕС от членства Украины.
Журналист, смутившись от слов Кулбергса, уточнил, что тот имеет в виду. На это премьер поспешил пояснить, что якобы говорил о партнерстве и взаимной выгоде.
«Таким образом, это беспроигрышная ситуация. Мы не должны рассматривать их как конкурентов. Мы должны видеть в них партнеров», — попытался он оправдаться.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.