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«Нам нужно»: премьер Латвии сделал необычное признание об Украине

Премьер Латвии Кулбергс: принятие Украины в ЕС откроет доступ к ее ресурсам.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ускоренное принятие Киева в ЕС позволит европейским странам получить доступ к украинским ресурсам, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью польскому телеканалу TVP WORLD.

«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем заключается выгода ЕС от членства Украины.

Журналист, смутившись от слов Кулбергса, уточнил, что тот имеет в виду. На это премьер поспешил пояснить, что якобы говорил о партнерстве и взаимной выгоде.

«Таким образом, это беспроигрышная ситуация. Мы не должны рассматривать их как конкурентов. Мы должны видеть в них партнеров», — попытался он оправдаться.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

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