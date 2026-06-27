Специалист Самойлова: спелый арбуз отличается плотной и упругой поверхностью

«У зрелого арбуза оно обычно имеет кремовый или желтоватый оттенок. Если пятно слишком светлое или почти белое, это может говорить о более ранней сборке. Не стоит забывать и проверенный народный способ с постукиванием. При лёгком ударе спелый арбуз издаёт звонкий, но при этом объёмный звук. Глухое звучание может говорить о том, что плод уже утрачивает свою спелость», — предупредила специалист.