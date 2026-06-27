Специалист Самойлова: спелый арбуз отличается плотной и упругой поверхностью

Сезон арбузов и дынь начинается постепенно. Благодаря современным технологиям выращивания и логистики качественные бахчевые можно встретить в продаже уже в середине лета. Однако наиболее широкий выбор и пик сезона традиционно приходятся на август и начало сентября.
Об этом рассказала в беседе с RT эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.
«Именно в этот период на рынок поступает наибольший объём продукции, выращенной в естественных условиях и успевшей полностью созреть. При выборе арбуза многие покупатели ориентируются на размер, но это не всегда главный показатель качества. В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид плода: кожура должна быть целой, без трещин, проколов, вмятин и следов повреждений. Спелый арбуз отличается контрастным рисунком, плотной и упругой поверхностью», — разъяснила она.
По словам эксперта, ещё один важный признак — светлое пятно на боку, которое образуется в месте соприкосновения плода с землёй во время созревания.
«У зрелого арбуза оно обычно имеет кремовый или желтоватый оттенок. Если пятно слишком светлое или почти белое, это может говорить о более ранней сборке. Не стоит забывать и проверенный народный способ с постукиванием. При лёгком ударе спелый арбуз издаёт звонкий, но при этом объёмный звук. Глухое звучание может говорить о том, что плод уже утрачивает свою спелость», — предупредила специалист.
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При выборе дыни стоит обращать внимание прежде всего на аромат, посоветовала аналитик.
«Спелый плод обладает выраженным сладким запахом, который хорошо ощущается даже через кожуру. Если аромата нет вовсе, дыня, вероятно, ещё не дозрела. Также важно оценить состояние поверхности: она должна быть ровной, без трещин, мягких участков и следов повреждений. Отдельное внимание следует уделить месту, где находился хвостик. У спелой дыни оно обычно поддаётся нажатию, но не проваливается. Слишком мягкие участки могут свидетельствовать о том, что плод начал портиться», — объяснила Самойлова.
Она добавила, что существует немало мифов о бахчевых культурах.
«Например, некоторые люди опасаются приобретать арбузы в начале сезона из-за возможного содержания нитратов. На практике безопасность продукции зависит не столько от даты покупки, сколько от соблюдения производителем технологий выращивания, условий хранения и требований контроля качества. Поэтому приобретать арбузы и дыни можно с самого начала сезона, но делать это рекомендуется в крупных торговых точках, где продукция проходит необходимые проверки», — заключила эксперт.
Ранее управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT рассказал, когда стоит ждать на прилавках магазинов более дешёвые отечественные арбузы и дыни.