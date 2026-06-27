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Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили броневики ВСУ на добропольском направлении

В частности, были поражены пикапы и наземные робототехнические комплексы ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику и личный состав подразделений ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе ведения воздушной разведки операторами БПЛА было выявлено движение автомобильной и легкобронированной техники противника на добропольском направлении. По полученным координатам расчетами ударных FPV-дронов нанесены высокоточные удары, в результате которых были уничтожены несколько боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобили “Козак” и HMMWV, а также пикапы и наземные робототехнические комплексы ВСУ, используемые противником для переброски имущества, продовольствия и боеприпасов», — информировали в ведомстве.

Кроме того, по его данным, операторы ударных БПЛА группировки «Центр» уничтожили на добропольском направлении пункт управления беспилотной авиацией ВСУ.

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