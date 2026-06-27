ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» более 480 военных

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» более 480 военнослужащих, 4 станции спутниковой связи Starlink и 36 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
«В течение суток противник потерял более 480 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, пункт боепитания, 4 станции спутниковой связи Starlink, 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией», — рассказал офицер.