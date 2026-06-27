ВСУ от действий «Центра» за сутки потеряли свыше 325 военных и РСЗО «Град»

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» свыше 325 военнослужащих, реактивную систему залпового огня «Град», восемь бронемашин и пять артиллерийских орудий. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.