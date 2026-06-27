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ВСУ от действий «Центра» за сутки потеряли свыше 325 военных и РСЗО «Град»

В частности, были уничтожены восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» свыше 325 военнослужащих, реактивную систему залпового огня «Град», восемь бронемашин и пять артиллерийских орудий. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 325 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО “Град” и 2 станции радиоэлектронной борьбы», — сказал он.