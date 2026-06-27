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ВСУ за сутки потеряли более 185 военных от действий Южной группировки

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев заявил, что также были поражены четыре терминала Starlink и девять наземных робототехнических комплексов.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск составили в том числе свыше 185 военнослужащих, 3 бронированные машины, 23 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 185 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии», — сказал Астафьев.

Он добавил, что войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 14 антенн связей БПЛА, 4 терминала Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 12 беспилотников.

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