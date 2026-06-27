Премьер Латвии проговорился о настоящей выгоде ЕС от Украины

Глава правительства отметил, что ЕС испытывает нехватку сырья, а Украина, по его словам, обладает значительными запасами, которые могут быть использованы европейской промышленностью. Так он ответил на вопрос о том, какую выгоду Евросоюз получит от членства Киева.