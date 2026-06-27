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Премьер Латвии проговорился о настоящей выгоде ЕС от Украины

Ускоренное принятие Украины в Евросоюз даст странам объединения доступ к её ресурсам.

Ускоренное принятие Украины в Евросоюз даст странам объединения доступ к её ресурсам. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью польскому телеканалу TVP WORLD.

Глава правительства отметил, что ЕС испытывает нехватку сырья, а Украина, по его словам, обладает значительными запасами, которые могут быть использованы европейской промышленностью. Так он ответил на вопрос о том, какую выгоду Евросоюз получит от членства Киева.

После уточняющего вопроса журналиста, смутившегося формулировкой, Кулбергс попытался смягчить сказанное. Он заявил, что речь идёт о партнёрстве и взаимной выгоде, а не о конкуренции. Премьер подчеркнул, что страны ЕС должны рассматривать Украину как союзника.

В ходе интервью Кулбергс также отметил, что расширение Евросоюза, по его мнению, укрепит экономические связи в регионе и создаст дополнительные возможности для промышленного сотрудничества.

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