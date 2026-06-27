Трамп назвал своего экс-советника Болтона безумцем и призвал сурово наказать его

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.
«Он (Болтон. — RT) ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» — написал он в соцсети Truth Social.
Как сообщает Associated Press, Болтон признал вину по одному эпизоду незаконного хранения секретной информации. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы, однако соглашение с Министерством юстиции может позволить Болтону избежать тюремного срока. Окончательное решение примет судья. Отмечается, что экс-советник Трампа также согласился выплатить штраф в размере $2,25 млн. Вынесение приговора назначено на 28 октября.
В октябре прошлого года Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации.