Трамп назвал своего экс-советника Болтона безумцем и призвал сурово наказать его

«Он (Болтон. — RT) ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» — написал он в соцсети Truth Social.