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Трамп назвал своего экс-советника Болтона безумцем и призвал сурово наказать его

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

«Он (Болтон. — RT) ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» — написал он в соцсети Truth Social.

Как сообщает Associated Press, Болтон признал вину по одному эпизоду незаконного хранения секретной информации. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы, однако соглашение с Министерством юстиции может позволить Болтону избежать тюремного срока. Окончательное решение примет судья. Отмечается, что экс-советник Трампа также согласился выплатить штраф в размере $2,25 млн. Вынесение приговора назначено на 28 октября.

В октябре прошлого года Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации.

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