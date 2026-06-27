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ВС РФ не дают бегущим боевикам ВСУ закрепиться на новых рубежах

В Минобороны РФ заявили, что живая сила противника была уничтожена до того, как смогла организовать новую линию обороны.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы беспилотников Южной группировки войск не дают отступающим из Константиновки военным ВСУ закрепиться на новых рубежах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения артиллерии Южной группировки войск уничтожают живую силу противника, не позволяя разрозненным группам украинских боевиков закрепиться на новых рубежах после бегства из Константиновки. Боевая работа ведется в тесном взаимодействии с операторами войск беспилотных систем, которые круглосуточно контролируют пути отхода противника», — информировали в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что в ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили группы украинских боевиков, покинувших свои позиции в Константиновке, которые пытались укрыться в ближайшем населенном пункте — Алексеево-Дружковке. После подтверждения целей и уточнения координат информация была передана артиллерийским расчетам. Получив целеуказание, артиллеристы 3-го армейского корпуса нанесли огневой удар по выявленным укрытиям. В результате поражения живая сила противника была уничтожена до того, как смогла организовать новую линию обороны.

В МО РФ отметили, что кадры объективного контроля подтвердили точность артиллерийского удара и успешное уничтожение выявленных целей.

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