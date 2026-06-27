Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой

Военнослужащие российской «Южной» группировки ударами дронов уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие российской «Южной» группировки ударами дронов уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что замаскированный танк обнаружил оператор FPV-дрона подразделения беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии.

После первого попадания российские военные идентифицировали машину как немецкий Leopard, находившийся на закрытой огневой позиции, после чего несколькими ударами уничтожили её.

Ранее в Минобороны заявили, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.