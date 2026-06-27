Минобороны: российские военные уничтожили танк Leopard под Константиновкой

Военнослужащие российской «Южной» группировки ударами дронов уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что замаскированный танк обнаружил оператор FPV-дрона подразделения беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии.
После первого попадания российские военные идентифицировали машину как немецкий Leopard, находившийся на закрытой огневой позиции, после чего несколькими ударами уничтожили её.
Ранее в Минобороны заявили, что танкисты группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.