Аналитик Чихринова: перед установкой системы полива надо составить схему участка

«После этого необходимо подобрать тип системы полива. Для грядок и теплиц подходит капельное орошение: вода поступает к корням, листья остаются сухими, а расход снижается на 30—50% по сравнению с дождеванием. Газон лучше поливать роторными дождевателями с радиусом от 5 до 15 м, для узких полос шириной до 4—5 м подходят веерные модели. В цветниках стоит использовать микрокапельницы или регулируемые мини-дождеватели», — порекомендовала собеседница RT.