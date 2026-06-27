Аналитик Чихринова: перед установкой системы полива надо составить схему участка

При неверно спроектированной системе полива влага может распределяться неравномерно, а растения получать разный объём воды: в одних зонах появляются лужи, в других почва остаётся сухой, а на дальних линиях падает напор.
Как рассказала в беседе с RT эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, одна из самых распространённых ошибок при установке системы полива связана с неправильным зонированием.
«В одну линию часто объединяют растения с разной потребностью во влаге, из-за чего вода поступает ко всем участкам в одном объёме и с одинаковой периодичностью. При этом газону нужно равномерное увлажнение по всей площади, а овощным культурам — подача к корневой зоне», — пояснила она.
Поэтому перед монтажом важно составить схему участка: отметить ключевые зоны и расстояния между ними, посоветовала специалист.
«После этого необходимо подобрать тип системы полива. Для грядок и теплиц подходит капельное орошение: вода поступает к корням, листья остаются сухими, а расход снижается на 30—50% по сравнению с дождеванием. Газон лучше поливать роторными дождевателями с радиусом от 5 до 15 м, для узких полос шириной до 4—5 м подходят веерные модели. В цветниках стоит использовать микрокапельницы или регулируемые мини-дождеватели», — порекомендовала собеседница RT.
При установке системы полива магистральную трубу лучше прокладывать вдоль длинной стороны участка, а боковые линии направлять к грядкам, добавила она.
«Для большинства культур полив стоит проводить два-три раза в неделю по 20—40 минут утром. Таймер с датчиком влажности необходимо настроить на пропуск полива после дождя, это помогает снизить расход воды на 30—50%», — заключила эксперт.
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