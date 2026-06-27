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Всемирный банк одобрил финансирование Украины под гарантии Британии

Всемирный банк одобрил пакет финансирования Украины на $1 млрд, обеспеченный гарантиями Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму один миллиард долларов. Средства будут предоставлены при гарантиях со стороны Великобритании, о чём сообщили британские власти.

Лондон уточнил, что этот транш стал частью более широкой программы помощи Киеву. Всего Великобритания ранее предоставила гарантии на пять миллиардов долларов для поддержки украинской экономики и государственных расходов.

Нынешнее финансирование станет завершающим этапом выполнения этих обязательств. Власти Великобритании подчеркнули, что продолжают участвовать в международных инициативах по поддержке Украины совместно с мировыми финансовыми институтами.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал объемы финансовой помощи, которую Евросоюз направляет Украине.

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