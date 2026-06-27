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Дроны ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Дроны «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Расчеты крылатых дронов «Молния-2» отряда «Яким» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, откуда противник атаковал в том числе и гражданское население, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Батя.

«Расчет крылатых дронов “Молния-2” отряда “Яким” совместно с военнослужащими 352-го полка поразил укрепленный пункт с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области», — сообщил агентству командир расчета беспилотных систем боевого отряда «Яким» группировки войск «Север» с позывным Батя.

Военнослужащий отметил, что операторы БПЛА противника, находившиеся в данном укреплении, осуществляли атаки не только на военные объекты, но и на гражданское население.

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