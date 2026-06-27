Посол РФ опроверг заявление Молдавии об отсутствии блокировок диппочты

Отношения между двумя странами охладели с 2021 года после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и выражая неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.