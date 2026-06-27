Посол РФ опроверг заявление Молдавии об отсутствии блокировок диппочты

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Посол РФ Олег Озеров опроверг заявление МИД Молдавии об отсутствии препятствий для дипломатической корреспонденции, сделанное в связи с задержанием российских дипкурьеров в аэропорту Кишинева 25 июня.
«В своем заявлении МИД Молдавии аккуратно обошел все острые углы, не сказав главного. Если вы не препятствовали, то тогда почему дипкурьеры не смогли въехать в страну и доставить дипломатическую почту? Это, безусловно, является нарушением Венской конвенции и препятствованием нормальной работе посольства», — заявил ТАСС Озеров. Посол указал, что препятствия дипломатической корреспонденции чинились молдавской стороной и ранее.
МИД Молдавии в комментарии для государственного агентства Moldpres отверг все обвинения, заявив, что дипломатическая почта «не вскрывалась и не задерживалась». 26 июня в МИД РФ был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий, которому был заявлен «решительный протест» в связи с «грубым нарушением» Кишиневом Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Как проинформировали в российском дипведомстве, 25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию были подвергнуты дипломатические курьеры МИД РФ, которым предъявлялись заведомо неприемлемые и противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдаче мобильных средств связи. При этом дипломатам посольства в Кишиневе было отказано в допуске в режимную зону аэропорта для оказания консульского содействия сотрудникам МИД России. В результате дипломатические курьеры, несмотря на заблаговременное уведомление молдавской стороны об их прибытии, «не смогли въехать» в Молдавию и были вынуждены вернуться.
Отношения между двумя странами охладели с 2021 года после прихода к власти Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Молдавия присоединилась к антироссийским санкциям, из Кишинева были высланы десятки российских дипломатов. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и выражая неудовольствие тем, что Запад использует страну в антироссийских целях.