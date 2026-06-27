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Директор дома культуры на СВО стал разведчиком БПЛА

РИА Новости: директор дома культуры на СВО помог уничтожить бронемашину ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Российский военнослужащий, ранее работавший директором дома культуры, помог выявить американскую бронемашину MaxxPro ВСУ в районе населенного пункта Новый Донбасс в ДНР, рассказал РИА Новости комбат соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Барс.

По словам командира третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, военнослужащий проходит службу в подразделении беспилотных систем, занимается воздушной разведкой, корректировкой огня и обнаружением целей противника.

«Когда с северной части Нового Донбасса двигался MaxxPro, он быстро выявил технику и передал координаты ее движения. Благодаря его оперативным действиям расчеты FPV-дронов нанесли удар и уничтожили бронемашину», — отметил собеседник агентства.

Командир добавил, что военнослужащий неоднократно выявлял перемещения штурмовых групп противника и работу украинских минометных расчетов, обеспечивая подразделения актуальной разведывательной информацией.

Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск «Центр».

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