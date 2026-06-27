Командир Молот: «Молния-2» уничтожила фортификации ВСУ с украинскими солдатами

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Разведчики-операторы беспилотных систем 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ночное время уничтожили укрепления с личным составом ВСУ на Сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир разведывательного расчета с позывным Молот.
«Работали ночью в лесном массиве. В тепловизор заметили подозрительное перемещение — несколько тепловых точек, которые двигались, а затем резко пропали. Это четкий признак того, что противник ушел в заглубленные укрепления: блиндажи с перекрытиями или подземные укрытия. Подняли “Молнию-2” — ударный дрон самолетного типа, который идеально подходит для таких целей. Навели по координатам, в расчетное время дрон поразил перекрытие укрепления», — рассказал он.
Молот добавил, что после удара по блиндажу был зафиксирован мощный взрыв и повторная детонация из-за срабатывания боекомплекта ВСУ. «Укрытие разрушено полностью, личный состав уничтожен. Противник не ожидал, что его вычислят по пропаже тепла в лесной чаще. А мы работаем — и ночь для нас не помеха», — пояснил командир расчета.