Командир Молот: «Молния-2» уничтожила фортификации ВСУ с украинскими солдатами

«Работали ночью в лесном массиве. В тепловизор заметили подозрительное перемещение — несколько тепловых точек, которые двигались, а затем резко пропали. Это четкий признак того, что противник ушел в заглубленные укрепления: блиндажи с перекрытиями или подземные укрытия. Подняли “Молнию-2” — ударный дрон самолетного типа, который идеально подходит для таких целей. Навели по координатам, в расчетное время дрон поразил перекрытие укрепления», — рассказал он.