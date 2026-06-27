ВС России атаковали фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области

«Работали ночью в лесном массиве. В тепловизор заметили подозрительное перемещение — несколько тепловых точек, которые двигались, а затем резко пропали. Это четкий признак того, что противник ушел в заглубленные укрепления: блиндажи с перекрытиями или подземные укрытия», — заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Молот.