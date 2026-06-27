ВС России атаковали фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем «Севера» с помощью ударных дронов «Молния» уничтожили заглубленные фортификационные укрепления ВСУ вместе с находившимся внутри личным составом на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Молот.
«Работали ночью в лесном массиве. В тепловизор заметили подозрительное перемещение — несколько тепловых точек, которые двигались, а затем резко пропали. Это четкий признак того, что противник ушел в заглубленные укрепления: блиндажи с перекрытиями или подземные укрытия», — заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Молот.
Военнослужащий отметил, что было принято решение поражать объект ударными дронами самолетного типа.
«Подняли “Молнию-2” — ударный дрон самолетного типа, который идеально подходит для таких целей. Навели по координатам, в расчетное время дрон поразил перекрытие укрепления. Зафиксировали мощный взрыв и вторичную детонацию — боекомплект сработал, укрытие разрушено полностью, личный состав уничтожен», — добавил он.