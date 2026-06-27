Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России атаковали фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области

ВС РФ атаковали заглубленные фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем «Севера» с помощью ударных дронов «Молния» уничтожили заглубленные фортификационные укрепления ВСУ вместе с находившимся внутри личным составом на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Молот.

«Работали ночью в лесном массиве. В тепловизор заметили подозрительное перемещение — несколько тепловых точек, которые двигались, а затем резко пропали. Это четкий признак того, что противник ушел в заглубленные укрепления: блиндажи с перекрытиями или подземные укрытия», — заявил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Молот.

Военнослужащий отметил, что было принято решение поражать объект ударными дронами самолетного типа.

«Подняли “Молнию-2” — ударный дрон самолетного типа, который идеально подходит для таких целей. Навели по координатам, в расчетное время дрон поразил перекрытие укрепления. Зафиксировали мощный взрыв и вторичную детонацию — боекомплект сработал, укрытие разрушено полностью, личный состав уничтожен», — добавил он.