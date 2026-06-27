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Ряд британцев обрадовал уход Стармера, заявил политик

Политик Кэннон: ряд британцев обрадовал уход Стармера.

МИНСК, 27 июн — РИА Новости. Некоторые британцы ликуют из-за ухода премьер-министра страны Кира Стармера, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

Двадцать второго июня Стармер объявил об уходе с должности. Он стал пятым премьер-министром подряд, покинувшим пост до конца срока.

«Никто не печалится, видя, что Кир Стармер уходит, а некоторые даже ликуют», — сказал Кэннон на полях IV Международного антифашистского конгресса, который прошел в Минске.

По мнению Кэннона, следующим премьер-министром станет мэр Манчестера Энди Бернэм.

«Хотя Бернэм более презентабелен и харизматичен, чем Кир, он, тем не менее, сделан из того же теста», — заключил Кэннон.

Выборы нового лидера партии Великобритании начнутся 9 июля, нового премьера планируют назначить до возобновления работы парламента в сентябре.

Основным кандидатом на эту должность СМИ называют Бернхэма. На прошлой неделе он победил на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд и прошел в парламент. Еще до этого Бернхэм заявлял, что собирается начать официальную процедуру внутри Лейбористской партии Великобритании для смещения Стармера.

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