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Эксперт Ольховская: слово «очень» оказалось рекордсменом по числу синонимов

Наречие «очень» является рекордсменом по числу синонимов в русском языке — их насчитывается около 100.

Наречие «очень» является рекордсменом по числу синонимов в русском языке — их насчитывается около 100.

Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.

По её словам, такое разнообразие связано с тем, что слово помогает передавать разные степени интенсивности и эмоциональной окраски речи.

Ольховская отметила, что среди синонимов встречаются как нейтральные и книжные, так и разговорные, просторечные и устаревшие варианты.

Ранее заведующий кафедрой общего и русского языкознания института имени Пушкина Павел Катышев сообщил, что одним из самых редких слов, состоящих всего из двух букв, признано существительное «як».