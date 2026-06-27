Эксперт Ольховская: слово «очень» оказалось рекордсменом по числу синонимов

Наречие «очень» является рекордсменом по числу синонимов в русском языке — их насчитывается около 100.
Об этом РИА Новости сообщила заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.
По её словам, такое разнообразие связано с тем, что слово помогает передавать разные степени интенсивности и эмоциональной окраски речи.
Ольховская отметила, что среди синонимов встречаются как нейтральные и книжные, так и разговорные, просторечные и устаревшие варианты.
Ранее заведующий кафедрой общего и русского языкознания института имени Пушкина Павел Катышев сообщил, что одним из самых редких слов, состоящих всего из двух букв, признано существительное «як».