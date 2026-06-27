СМИ: Британия готовит программу для легального приема в страну беженцев

Отмечается, что новая программа будет похожа на программу по приему и размещению украинцев в Великобритании под названием «Дома для Украины», которая была введена в 2022 году. Цель нового проекта состоит в том, чтобы создать безопасные и легальные пути прибытия в страну для беженцев со всего мира и предотвратить прибытие лодок с нелегальными мигрантами на борту.