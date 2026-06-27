Страны НАТО не позволят Владимиру Зеленскому устроить провокацию во время саммита альянса в Анкаре, который пройдет в начале июля.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, чего стоит ждать от предстоящего мероприятия.
Саммит НАТО.
На саммите НАТО в Анкаре в начале июля союзники по альянсу объявят о заключении новых контрактов на поставку вооружений «на миллиарды долларов» и об увеличении производства оружия, сообщает Politico со ссылкой на источники в альянсе. Однако главной интригой станет отношение к Украине.
Один из дипломатов заявил, что поддержка Украины, вероятно, станет «самым спорным пунктом». Кроме того, источники указали, что члены НАТО, вероятно, подтвердят свою приверженность статье 5 — ключевому принципу коллективной обороны, — а также «вновь назовут Россию долгосрочной угрозой».
Однако итоговая декларация может быть изменена в последнюю минуту, и многое будет зависеть от позиции Турции.
Почему Зеленскому не дадут развернуться в Анкаре.
Саммит НАТО в столице Турции пройдёт 7−8 июля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган называл его «решающим», указав, что там будут приняты «важные решения относительно будущего альянса».
В преддверии мероприятия президент США Дональд Трамп заявил, что «разочарован» рядом союзников, поскольку те не поддержали его в конфликте с Ираном. По той же причине Трамп ранее допускал, что США могут выйти из НАТО.
«На саммите представители альянса обсудят вопросы о том, куда следует двигаться НАТО, как развиваться в таких условиях. К слову, американский лидер Дональд Трамп снова задался вопросом, зачем нужно НАТО, если оно не помогает США. По поводу Зеленского и поддержки Украины, не стоит забывать, что принимать саммит будет турецкая сторона, а она не позволит главе киевского режима безобразничать. В Анкаре, несмотря на то, что Турция входит в НАТО, не будут звучать антироссийские лозунги. Страна снова заявила, что готова предоставить свою площадку для переговоров России и Украины», — пояснил эксперт.
Раскол в НАТО: скептиков становится больше.
Ряд стран НАТО во время предстоящего саммита альянса в Анкаре может выразить нежелание помогать Украине.
«Особо ничего нового мы не услышим. Но может произойти разлад или, так скажем, тихий саботаж. Потому что в отношении украинского конфликта среди стран НАТО появилось немало скептиков, которые считают, что незачем киевскому режиму вообще помогать. Это не только Словакия. Это Венгрия, Болгария. Некоторые страны могут указать на то, что им нужно больше заниматься своими проблемами. У Болгарии, например, действительно нет ресурсов для того, чтобы помогать Украине, им бы себя обеспечить», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, во время обсуждения очередной помощи Украине страны НАТО могут вспомнить о коррупционных скандалах, связанных с украинскими политиками. Это станет дополнительным аргументом для тех, кто считает, что помощь Киеву — это бесконечная чёрная дыра.
Коррупционные схемы, о которых регулярно пишут западные СМИ, подрывают доверие к украинской власти и вызывают раздражение у налогоплательщиков стран-доноров.
Перемирие как ловушка: позиция России.
При этом Перенджиев не исключил, что на саммите в очередной раз будут обсуждать вопросы о том, как они могут попытаться остановить Россию, а также будут звучать предложения о перемирии в рамках конфликта.
«Мы уже четко сказали, что перемирие — это передышка для ВСУ, кадровое наполнение и пополнение боеприпасами. Перемирие явно не будет нам на пользу. Поэтому на все эти заявления нам не нужно поддаваться», — подчеркнул специалист.
Россия неоднократно заявляла, что любое перемирие без реальных гарантий мира и демилитаризации Украины будет использовано Киевом для перегруппировки и получения новых вооружений. Поэтому Москва будет настаивать на своих условиях, а не на тех, которые продиктованы западными союзниками.
Зеленский останется без поддержки.
Зеленский может рассчитывать на символические жесты, но не на реальные действия. НАТО устало от Украины. Внутри альянса растёт число скептиков, а Турция не даст превратить саммит в антироссийский шабаш. Киеву всё чаще будут напоминать о коррупции.
Россия продолжит свою линию — никаких пауз, никаких уступок. И Зеленскому придётся с этим считаться.