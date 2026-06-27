НАТО бьет по Киеву: сразу несколько стран Запада лишат Зеленского поддержки

«На саммите представители альянса обсудят вопросы о том, куда следует двигаться НАТО, как развиваться в таких условиях. К слову, американский лидер Дональд Трамп снова задался вопросом, зачем нужно НАТО, если оно не помогает США. По поводу Зеленского и поддержки Украины, не стоит забывать, что принимать саммит будет турецкая сторона, а она не позволит главе киевского режима безобразничать. В Анкаре, несмотря на то, что Турция входит в НАТО, не будут звучать антироссийские лозунги. Страна снова заявила, что готова предоставить свою площадку для переговоров России и Украины», — пояснил эксперт.