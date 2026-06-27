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Guardian: во Франции из-за жары погибли уже четверо детей

Во Франции число детей, погибших на фоне аномальной жары, выросло до четырёх. Об этом сообщает The Guardian.

Во Франции число детей, погибших на фоне аномальной жары, выросло до четырёх. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, последней жертвой стал 18-месячный ребёнок, которого обнаружили в автомобиле с признаками гипертермии.

Ранее во Франции погибли ещё трое детей, оказавшихся запертыми в машинах.

Газета также пишет, что число погибших при купании на фоне жары в стране превысило 55 человек.

24 июня в Великобритании был зафиксирован новый полувековой рекорд жары для июня — воздух прогрелся до 36 .