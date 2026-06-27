Биолог Слынько: ложные опята вызывают тяжёлое пищевое отравление

«Среди растений особую опасность представляют те, чьи ягоды могут привлечь внимание. Вороний глаз — одно из самых ядовитых растений: всего одна его чёрная ягода может стать смертельной, особенно для детей. Не менее коварен майский ландыш: его привлекательные оранжево-красные плоды вызывают сильное отравление, сопровождающееся потемнением в глазах, рвотой и головокружением. Волчье лыко (волчья ягода) также относится к смертельно опасным видам», — предупредила она.