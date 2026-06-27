Биолог Слынько: ложные опята вызывают тяжёлое пищевое отравление

Перед походом в лес летом необходимо помнить, что он таит в себе не только красоту и прохладу, но и скрытые опасности в виде ядовитых растений и грибов. Знание основных угроз и правил безопасности поможет избежать серьёзных проблем со здоровьем.
Об этом в беседе с RT напомнила доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.
«Среди растений особую опасность представляют те, чьи ягоды могут привлечь внимание. Вороний глаз — одно из самых ядовитых растений: всего одна его чёрная ягода может стать смертельной, особенно для детей. Не менее коварен майский ландыш: его привлекательные оранжево-красные плоды вызывают сильное отравление, сопровождающееся потемнением в глазах, рвотой и головокружением. Волчье лыко (волчья ягода) также относится к смертельно опасным видам», — предупредила она.
Отдельного внимания заслуживает борщевик, добавила эксперт.
«Его сок не ядовит при употреблении, но при попадании на кожу и последующем воздействии солнечного света он вызывает тяжелейшие ожоги, похожие на химические, которые долго не заживают и могут оставлять шрамы», — подчеркнула специалист.
Грибной мир ещё более обманчив, предостерегла биолог.
«Главная угроза — бледная поганка, которую по неопытности легко спутать с шампиньоном или сыроежкой. Этот гриб содержит смертельно опасные токсины, поражающие печень и почки, и даже небольшой кусочек может привести к летальному исходу», — рассказала она.
Отмечается, что похожую опасность представляет галерина окаймлённая, которую часто путают с летним опёнком.
«Не стоит собирать и ложные опята (например, кирпично-красный), так как они вызывают тяжёлое пищевое отравление и диарею. Кроме того, существуют ядовитые двойники съедобных грибов, такие как желтокожий и пёстрый шампиньоны, которые отличаются от своих безопасных собратьев пожелтением мякоти на срезе и резким неприятным запахом», — добавила аналитик.
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Она посоветовала не собирать и не пробовать на вкус незнакомые грибы и ягоды.
«Даже опытные грибники могут ошибиться, поскольку у многих съедобных видов есть смертельно опасные двойники. Для подстраховки рекомендуется использовать мобильные приложения-определители, которые позволяют сфотографировать находку и получить информацию о её съедобности», — добавила эксперт.
При контакте с борщевиком следует избегать прикосновения к растению, подчеркнула специалист.
«Также важно помнить о других лесных опасностях: клещах, змеях и диких животных. Для защиты от них следует надевать закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и спутников», — заключила собеседница RT.
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