Командир Батя: отряд «Яким» и 352-й мотострелковый полк поразили пункт БПЛА ВСУ

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Молния-2» отряда «Яким» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на границе с Сумской областью. Об этом ТАСС сообщил командир расчета БПЛА отряда «Яким» с позывным Батя.
«Расчет крылатых дронов “Молния-2” отряда “Яким” совместно с военнослужащими 352-го полка поразил укрепленный пункт с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов на границе в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов противника, находившиеся в данном укреплении, осуществляли атаки не только на военные объекты, но и на гражданское население», — рассказал он.