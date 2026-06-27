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Трамп назвал Болтона безумцем и призвал сурово наказать экс-советника

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Американский лидер выразил надежду на строгое наказание для политика и назвал его безумцем. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Он ужасный человек, безумец, который хотел только сеять смуту и войны и который был безответственным распространителем смерти и разрушения, куда бы ни пошёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» — написал Трамп.

Болтон ранее признал свою вину по одному эпизоду незаконного хранения секретных документов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы. Однако соглашение с Министерством юстиции позволяет ему избежать реального тюремного срока. Окончательное решение останется за судьёй. Бывший чиновник также согласился выплатить штраф в размере $2,25 млн. Приговор назначили на 28 октября.

Обвинения в незаконном распространении секретных данных предъявили Болтону осенью прошлого года. Тогда защита политика заявила об отсутствии оснований для уголовного преследования. К слову, этот же чиновник предлагал Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет. Также он сомневался, что Трамп действует в интересах США в вопросе Украины.

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