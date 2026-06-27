Трамп назвал Болтона безумцем и призвал сурово наказать экс-советника

Обвинения в незаконном распространении секретных данных предъявили Болтону осенью прошлого года. Тогда защита политика заявила об отсутствии оснований для уголовного преследования. К слову, этот же чиновник предлагал Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет. Также он сомневался, что Трамп действует в интересах США в вопросе Украины.