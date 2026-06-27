СМИ: в Британии запустят программу легального приема беженцев

Уточняется, что новый проект будет схож с программой «Дома для Украины», запущенной в 2022 году для приёма и размещения украинцев в Великобритании. Целью инициативы является создание безопасных и легальных каналов въезда для беженцев из различных стран мира, а также предотвращение прибытия нелегальных мигрантов на лодках.