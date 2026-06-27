Трамп выразил надежду на суровый приговор Болтону

Сам Трамп подверг бывшего советника жесткой критике, назвав его некомпетентным и опасным политиком. В свою очередь, защита Болтона утверждает, что записи представляли собой личные дневники, которые он ведет на протяжении десятилетий, и не содержали сведений, предназначенных для широкого распространения.