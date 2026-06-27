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Трамп выразил надежду на суровый приговор Болтону

Трамп заявил в пятницу, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона после появления информации о судебном разбирательстве против него. Американский лидер заявил, что рассчитывает на жёсткое наказание для экс-чиновника.

Болтон признал в суде вину по делу о незаконном хранении секретных материалов. Речь идет о записях, которые он вел во время работы в администрации Трампа в период его первого президентского срока.

Сам Трамп подверг бывшего советника жесткой критике, назвав его некомпетентным и опасным политиком. В свою очередь, защита Болтона утверждает, что записи представляли собой личные дневники, которые он ведет на протяжении десятилетий, и не содержали сведений, предназначенных для широкого распространения.

Ранее сообщалось, что бывшему советнику Трампа может грозить штраф в размере $2,25 млн и до пяти лет лишения свободы. При этом защита рассчитывает избежать тюремного срока, поскольку сотрудничала со следствием. Слушание по вынесению приговора назначено на 28 октября.

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