FT: Apple лоббирует покупку чипов у компании из черного списка Пентагона

Юридически Apple не запрещено покупать чипы у CXMT, однако этот шаг может вызвать жесткую реакцию Вашингтона. Нынешний госсекретарь США Марко Рубио еще в 2022 году, будучи главным республиканцем в Комитете по разведке Сената, предупреждал, что в случае подобного сотрудничества Apple «подвергнется такой проверке со стороны федерального правительства, какой еще никогда не видела».