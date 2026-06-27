Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ударные БПЛА ВС России за ночь уничтожили бронемашину «Новатор» ВСУ

Ударные БПЛА «Севера» за ночь уничтожили бронемашину «Новатор» ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили в темное время суток гаубицу М101 американского производства и бронемашину «Новатор» ВСУ, а также более 30 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».

«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” в Харьковской и Сумской областях было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — сообщили агентству в группировке войск «Север».

Уточняется, что после обнаружения на командные пункты по штатным средствам связи были переданы координаты целей.

«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов было уничтожено: 5 пунктов управления БпЛА, 2 огневые группы, гаубицу М101 и бронемашину “Новатор” ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше