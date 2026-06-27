Ударные БПЛА ВС России за ночь уничтожили бронемашину «Новатор» ВСУ

КУРСК, 27 июн — РИА Новости. Расчеты российских ударных БПЛА уничтожили в темное время суток гаубицу М101 американского производства и бронемашину «Новатор» ВСУ, а также более 30 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север».
«В ходе выполнения боевых задач в темное время суток операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” в Харьковской и Сумской областях было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», — сообщили агентству в группировке войск «Север».
Уточняется, что после обнаружения на командные пункты по штатным средствам связи были переданы координаты целей.
«Командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате боевой работы расчетов ФПВ дронов было уничтожено: 5 пунктов управления БпЛА, 2 огневые группы, гаубицу М101 и бронемашину “Новатор” ВСУ. Общая численность потерь составила более 30 солдат ВСУ», — говорится в сообщении.