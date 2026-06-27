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Эксперт по лжи Панкратов объяснил странную улыбку жены Зеленского

Эксперт по лжи Руслан Панкратов разобрал интервью Елены Зеленской. Улыбка в момент разговора о «самом худшем периоде» — показатель неискренности. Возможные причины: нервная маска или скрытая радость от статуса. Эксклюзивные подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Странные улыбки жены Владимира Зеленского во время интервью на трагическую тему указывают на неискренность и некоторые другие качества личности. Об этом сказал в комментарии aif.ru эксперт по лжи, профайлер Руслан Панкратов.

Интервью супруги президента Украины Елены Зеленской британскому таблоиду The Sun вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Поводом для обсуждения стала мимика первой леди, прозвучавшая вразрез с трагическим содержанием ее слов.

В беседе с журналистами госпожа Зеленская пожаловалась на затяжной характер боевых действий, признавшись, что происходящее стало для нее тяжелейшим испытанием. Однако, в момент, когда она говорила о страданиях и «самом худшем периоде» своей жизни, ее лицо озарила улыбка, что вызвало вопросы у наблюдателей.

«Это была “несостыковка” между вербальным и невербальным уровнем, трактуется как показатель неискренности, а не как естественная эмоциональная реакция на трагическую тему», — отметил Панкратов в комментарии aif.ru.

По словам эксперта, улыбка Зеленской в тот момент, когда речь шла о затянувшемся конфликте, была широкой, «почти самодовольной» и сопровождалась поднятием взгляда вверх.

«Возможные объяснения выглядят так: нервное “обнуление” напряжения, когда при разговоре о тяжёлых вещах человек уходит в привычную медийную маску, где улыбка — базовая модель поведения. А также скрытая радость от собственной роли и статуса, когда удовольствие от внимания и западной площадки интервью перекрывает декларируемое сострадание», — отметил специалист.

Панкратов подчеркнул, что ключевым фактором является именно несвоевременность улыбки: эмоция не подтверждает смысл сказанного, что свидетельствует либо о плохо выученной роли, либо о глубокой внутренней несогласованности.

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