Эксперт по лжи Панкратов объяснил странную улыбку жены Зеленского

В беседе с журналистами госпожа Зеленская пожаловалась на затяжной характер боевых действий, признавшись, что происходящее стало для нее тяжелейшим испытанием. Однако, в момент, когда она говорила о страданиях и «самом худшем периоде» своей жизни, ее лицо озарила улыбка, что вызвало вопросы у наблюдателей.