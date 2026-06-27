Эксперт по лжи Панкратов объяснил странную улыбку жены Зеленского

Странные улыбки жены Владимира Зеленского во время интервью на трагическую тему указывают на неискренность и некоторые другие качества личности. Об этом сказал в комментарии aif.ru эксперт по лжи, профайлер Руслан Панкратов.
Интервью супруги президента Украины Елены Зеленской британскому таблоиду The Sun вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Поводом для обсуждения стала мимика первой леди, прозвучавшая вразрез с трагическим содержанием ее слов.
В беседе с журналистами госпожа Зеленская пожаловалась на затяжной характер боевых действий, признавшись, что происходящее стало для нее тяжелейшим испытанием. Однако, в момент, когда она говорила о страданиях и «самом худшем периоде» своей жизни, ее лицо озарила улыбка, что вызвало вопросы у наблюдателей.
«Это была “несостыковка” между вербальным и невербальным уровнем, трактуется как показатель неискренности, а не как естественная эмоциональная реакция на трагическую тему», — отметил Панкратов в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, улыбка Зеленской в тот момент, когда речь шла о затянувшемся конфликте, была широкой, «почти самодовольной» и сопровождалась поднятием взгляда вверх.
«Возможные объяснения выглядят так: нервное “обнуление” напряжения, когда при разговоре о тяжёлых вещах человек уходит в привычную медийную маску, где улыбка — базовая модель поведения. А также скрытая радость от собственной роли и статуса, когда удовольствие от внимания и западной площадки интервью перекрывает декларируемое сострадание», — отметил специалист.
Панкратов подчеркнул, что ключевым фактором является именно несвоевременность улыбки: эмоция не подтверждает смысл сказанного, что свидетельствует либо о плохо выученной роли, либо о глубокой внутренней несогласованности.
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