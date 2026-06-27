Госдеп: соглашение по Ливану предусматривает вывод с его территории сил Израиля

Стороны определили две зоны на территории Ливана, контроль над которыми израильские силы постепенно передадут ливанским. О каких именно территориях идет речь, не уточняется. Как следует из документа, «правительство Ливана подтверждает свою решительную и непоколебимую приверженность полному восстановлению и поддержанию суверенитета над всей своей территорией». Власти еврейского государства заявляют, что ликвидация угрозы со стороны вооруженных группировок в Ливане, включая шиитское движение «Хезболлах», «избавит от необходимости проведения в будущем военных операций или поддержания присутствия Армии обороны Израиля» на территории республики.