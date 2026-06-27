Госдеп: соглашение по Ливану предусматривает вывод с его территории сил Израиля

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Рамочное соглашение по урегулированию между Израилем и Ливаном предусматривает постепенный вывод сил еврейского государства с территории республики. Об этом говорится в опубликованном 26 июня Госдепартаментом тексте документа, который подписали в Вашингтоне должностные лица США, Израиля и Ливана.
В соглашении отмечается, что власти еврейского государства и Бейрут намерены «положить конец конфликту, устранить его коренные причины». Согласно договоренностям, стороны обязуются стремиться к тому, чтобы «ливанские вооруженные силы восстановили эффективный суверенный контроль над всей территорией Ливана», а также к «разоружению неправительственных группировок и ликвидации связанной с ними инфраструктуры» в республике. В соглашении уточняется, что это позволит «постепенно вывести» израильские силы с территории Ливана.
Предполагается, что подробности, касающиеся этого «поэтапного процесса», будут изложены в приложении, «разработанном при полной поддержке со стороны США». В нем, в частности, будут оговорены «меры безопасности и механизмы проверки».
Стороны определили две зоны на территории Ливана, контроль над которыми израильские силы постепенно передадут ливанским. О каких именно территориях идет речь, не уточняется. Как следует из документа, «правительство Ливана подтверждает свою решительную и непоколебимую приверженность полному восстановлению и поддержанию суверенитета над всей своей территорией». Власти еврейского государства заявляют, что ликвидация угрозы со стороны вооруженных группировок в Ливане, включая шиитское движение «Хезболлах», «избавит от необходимости проведения в будущем военных операций или поддержания присутствия Армии обороны Израиля» на территории республики.
Госсекретарь США Марко Рубио вместе с послами Израиля и Ливана в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером и Надой Хаммаде-Муаввад объявили 26 июня о рамочном соглашении, достигнутом между сторонами после пяти раундов переговоров. Они отметили, что этот документ прокладывает дорогу к миру после конфликта между Израилем и «Хезболлах».