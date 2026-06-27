Власти региона поздравляют с Днём молодёжи

Сегодня мы чествуем тех, кто задаёт темп развитию общества. Ваша энергия и креативность, готовность браться за сложные задачи — настоящий двигатель позитивных перемен. Своими победами в конкурсах, фестивалях и соревнованиях, активным участием в общественной жизни вы доказываете, что наша молодёжь — самая лучшая!