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Власти региона поздравляют с Днём молодёжи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поздравление Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и председателя Законодательного Собрания края Алексея Додатко с Днём молодёжи.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поздравление Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и председателя Законодательного Собрания края Алексея Додатко с Днём молодёжи.

Дорогие ребята! Поздравляем вас с Днём молодёжи!

Сегодня мы чествуем тех, кто задаёт темп развитию общества. Ваша энергия и креативность, готовность браться за сложные задачи — настоящий двигатель позитивных перемен. Своими победами в конкурсах, фестивалях и соревнованиях, активным участием в общественной жизни вы доказываете, что наша молодёжь — самая лучшая!

В Красноярском крае созданы широкие возможности для самореализации парней и девушек. Мы поддерживаем перспективные научные, технологические и социальные проекты, волонтёрские программы, творческие инициативы. Содействуем профессиональному росту, чтобы вы получали полезные навыки, увереннее двигались к своим целями и помогали развивать регион.

Наш край регулярно становится площадкой масштабных молодёжных событий федерального уровня. В эти дни Красноярск принимает фестиваль «Российская студенческая весна». А на ТИМ «Бирюса» стартовал юбилейный 20-й сезон, который собрал ребят не только из разных регионов, но и других стран.

Пусть ваша молодость будет временем смелых идей и ярких достижений. Желаем вам оптимизма, вдохновения и удачи!

Губернатор Красноярского краяМ. М. Котюков.

Председатель Законодательного Собрания краяА. И. Додатко.

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