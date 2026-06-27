Ракетный удар отражён: уничтожены цели на подлёте к Пензенской области

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил военнослужащих Минобороны РФ за обеспечение безопасности жителей региона. Утром силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку, все цели были поражены, не достигнув территории области, написал чиновник в своем MAX-канале.
Режим «Ракетная опасность» был введен в регионе в 3:29 по московскому времени. В Пензе включились сирены, запущено СМС-оповещение, информация передавалась по телевидению и в официальных каналах. Губернатор призвал жителей отойти от окон, не пользоваться лифтом и укрыться в безопасных местах до сигнала отбоя.
Одновременно с Пензенской областью угрозу ракетной атаки объявили в Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, а также в Татарстане и Чувашии. В связи с воздушной угрозой Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы, Самары (Курумоч), Казани, Ульяновска (Баратаевка) и Саратова.
Режим ракетной опасности в Пензенской области действовал более часа. В 4:48 мск губернатор сообщил об отбое, разрешив жителям покидать укрытия и выходить на улицу. Он призвал жителей не верить слухам и пользоваться проверенными источниками информации.
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