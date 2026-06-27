МИД: после достижения целей СВО России предстоит подумать об отношениях с ЕС

России после достижения целей специальной военной операции предстоит проработать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям российского МИД Александр Трофимов.
«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — цитирует дипломата агентство.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с Россией с позиции силы.