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МИД: после достижения целей СВО России предстоит подумать об отношениях с ЕС

России после достижения целей специальной военной операции предстоит проработать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям российского МИД Александр Трофимов.

России после достижения целей специальной военной операции предстоит проработать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям российского МИД Александр Трофимов.

«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — цитирует дипломата агентство.

Трофимов добавил, что интерес к такому взаимодействию уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, однако окончательное развитие ситуации покажет будущее.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал самой большой ошибкой ЕС попытку говорить с Россией с позиции силы.

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