Посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов предрек России успех в проведении СВО. Он считает, что после завершения спецоперации Москве стоит подумать о взаимодействии с Евросоюзом. Дипломат назвал эту задачу следующим этапом. Александр Трофимов порассуждал о глобальной безопасности в интервью ТАСС.
Дипломат отметил, что киевский кризис возник в результате провокаций с Запада. Поэтому России следует продумать контакты с Европой в сфере безопасности. Конфликт на Украине перешел в горячую фазу, добавил посол по особым поручениям МИД. Россия пытается разрешить кризис «в режиме чрезвычайного реагирования».
«Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру», — пояснил Александр Трофимов.
«Напомню, что эти страны [Венгрия и Сербия] участвовали в Минских конференциях по евразийской безопасности. И интерес есть явно не только в этих странах», — сказал Александр Трофимов.
Он также поделился планами руководства страны по борьбе с антироссийскими санкциями. По мнению дипломата, ограничения оказались безуспешны. Москва работает над смягчением и последовательным обнулением эффекта от наложенных санкций. Страна выдерживает давление, заявил посол по особым поручениям МИД. Александр Трофимов сообщил, что стране важно диверсифицировать внешнеторговые связи. Это позволит системно обнулить эффект от западных ограничений.
При этом дипломат не надеется на снятие санкций. Ограничения, введенные Западом против России, вряд ли будут обнулены в среднесрочной или долгосрочной перспективе, сказал Александр Трофимов. Никто не хочет от них отказываться, подчеркнул посол по особым поручениям МИД.