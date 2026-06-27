Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство: при землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

Трое россиян получили травмы лёгкой и средней степени тяжести в результате землетрясений в Венесуэле.

Трое россиян получили травмы лёгкой и средней степени тяжести в результате землетрясений в Венесуэле.

Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Каракасе.

Уточняется, что всем пострадавшим российским соотечественникам оказывается необходимое содействие.

В Венесуэле в ночь на 25 июня произошли серии мощных подземных толчков. По данным правительства, пишет Reuters, под завалами остаются 172 человека, 920 погибли, ещё 3 360 получили ранения. Более 50 тыс. жителей страны числятся пропавшими без вести.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше