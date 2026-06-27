Посольство: при землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

Трое россиян получили травмы лёгкой и средней степени тяжести в результате землетрясений в Венесуэле.
Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Каракасе.
Уточняется, что всем пострадавшим российским соотечественникам оказывается необходимое содействие.
В Венесуэле в ночь на 25 июня произошли серии мощных подземных толчков. По данным правительства, пишет Reuters, под завалами остаются 172 человека, 920 погибли, ещё 3 360 получили ранения. Более 50 тыс. жителей страны числятся пропавшими без вести.
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