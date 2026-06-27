ВСУ формируют боевые группы из мобилизованных в Черниговской области

Он отметил, что часть мобилизованных была вывезена на позиции из учебного центра «Десна», где по спискам личного состава якобы продолжает проходить подготовку. По его словам, большинство мобилизованных являются уроженцами Черниговской области, а также соседних Сумской, Полтавской и Харьковской областей.