США приняли план: Израиль выводит войска, «Хезболлах» разоружают

О достижении соглашения объявили госсекретарь США Марко Рубио, посол Израиля Йехиэль Лейтер и посол Ливана Нада Хаммаде-Муаввад. Они отметили, что это результат пяти раундов переговоров. Документ был официально признан сторонами «рамочным соглашением», открывающим путь к мирному урегулированию после конфликта между Израилем и «Хезболлах».