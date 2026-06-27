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США приняли план: Израиль выводит войска, «Хезболлах» разоружают

Государственный департамент США опубликовал текст рамочного соглашения между Израилем и Ливаном, которое предусматривает постепенный вывод израильских сил с ливанской территории.

Государственный департамент США опубликовал текст рамочного соглашения между Израилем и Ливаном, которое предусматривает постепенный вывод израильских сил с ливанской территории. Документ был подписан 26 июня в Вашингтоне при участии американских должностных лиц.

Согласно опубликованным положениям, стороны намерены «положить конец конфликту, устранить его коренные причины». Ливанские власти подтвердили приверженность полному восстановлению суверенитета над всей территорией страны. Израиль, в свою очередь, заявляет, что ликвидация угрозы со стороны вооруженных группировок, включая шиитское движение «Хезболлах», избавит от необходимости будущих военных операций или сохранения присутствия Армии обороны Израиля в республике.

В документе определены две зоны на территории Ливана, контроль над которыми израильские силы постепенно передадут ливанским вооруженным силам. Конкретные территории не уточняются. Подробности поэтапного процесса вывода войск, включая меры безопасности и механизмы проверки, будут изложены в отдельном приложении, которое разработают при полной поддержке США.

О достижении соглашения объявили госсекретарь США Марко Рубио, посол Израиля Йехиэль Лейтер и посол Ливана Нада Хаммаде-Муаввад. Они отметили, что это результат пяти раундов переговоров. Документ был официально признан сторонами «рамочным соглашением», открывающим путь к мирному урегулированию после конфликта между Израилем и «Хезболлах».

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