Около тясячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств.
Отмечается, что время ожидания около двух часов.
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