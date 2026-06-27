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Около тясячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

Около тысячи машин стоят в очереди на досмотр и ждут проезда по Крымскому мосту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Около тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.

Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств.

Отмечается, что время ожидания около двух часов.

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