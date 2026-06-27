Расчёты крылатых дронов «Молния-2» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
Об этом РИА Новости сообщил командир расчёта с позывным Батя.
По словам военнослужащего, операторы украинских беспилотников, находившиеся в этом укреплённом пункте, наносили удары не только по военным объектам, но и по гражданскому населению.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные ударом «Герани» уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, которую использовали для военной техники.