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Боец Батя: российские войска уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Сумами

Расчёты крылатых дронов «Молния-2» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Расчёты крылатых дронов «Молния-2» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

Об этом РИА Новости сообщил командир расчёта с позывным Батя.

По словам военнослужащего, операторы украинских беспилотников, находившиеся в этом укреплённом пункте, наносили удары не только по военным объектам, но и по гражданскому населению.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные ударом «Герани» уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, которую использовали для военной техники.

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